Paternò – SP 77: senso unico alternato, limite a 30 km/h e divieto di sorpasso fino al 31 marzo

Proseguiranno fino al prossimo 31 marzo le limitazioni al traffico lungo la Strada provinciale 77, nel tratto esterno al centro abitato di Paternò. Il provvedimento prevede il senso unico alternato, il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Le restrizioni interessano un segmento di strada di circa 150 metri, in corrispondenza di un cantiere della Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato. Le misure si rendono necessarie per consentire la prosecuzione dei lavori di completamento della nuova sede stradale, garantendo condizioni di sicurezza durante le operazioni in corso.

La Città metropolitana di Catania, che ha disposto il provvedimento, invita tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e ad adottare comportamenti di guida prudenti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Sono possibili rallentamenti lungo il tratto interessato. Gli automobilisti sono pertanto invitati a programmare per tempo gli spostamenti e, quando possibile, a valutare percorsi alternativi.