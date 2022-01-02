95047

PATERNO': SPACCANO IL VETRO DELL'AUTO E TENTANO IL FURTO IN PIENO CENTRO

Un raid in pieno giorno per le strade del centro storico, il proprietario  si è accorto del danno nella serata di ieri, 01 Gennaio 2022,  quando è andato a recuperare l'auto.

A cura di Redazione Redazione
02 gennaio 2022 14:19
PATERNO': SPACCANO IL VETRO DELL'AUTO E TENTANO IL FURTO IN PIENO CENTRO
News
Un raid in pieno giorno per le strade del centro storico, il proprietario  si è accorto del danno nella serata di ieri, 01 Gennaio 2022,  quando è andato a recuperare l'auto.

Il finestrino in frantumi e piccoli frammenti di vetro sparsi all'interno dell'abitacolo, questo lo spettacolo al quale ha assistito  il proprietario di una Citroen C2 in sosta nella centralissima Gian Battista Nicolosi.

All’interno dell’auto i malviventi non sono riusciti a portare a casa il bottino che molto probabilmente era un monopattino elettrico che era ben nascosto all'interno del mezzo.

Il proprietario stamane ha denunciato il fatto all'autorità competenti.

