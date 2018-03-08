COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 19enne Rinaldo BALLATO del posto, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, po...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 19enne Rinaldo BALLATO del posto, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

PATERNÒ: Spacciava “fumo”, in manette 19enne

L’eccessivo viavai di gente sotto l’abitazione del giovane paternese hanno insospettito gli uomini del Nucleo Operativo che la scorsa notte, appostatisi nei pressi dell’abitazione, dopo aver documentato alcune cessioni di droga in cambio di denaro da parte del reo nei confronti di alcuni giovani clienti, hanno deciso di bloccarne l’attività illecita.

Tra le perquisizioni personale e domiciliare eseguite i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente: 10 grammi di marijuana, suddivisa in 9 dosi pronte allo smercio, nonché una busta di plastica, nascosta in un comodino posto all’interno di uno sgabuzzino dell’appartamento, contenente circa 40 grammi di marijuana sfusa e un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.