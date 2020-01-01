PATERNÒ: SPACCIAVA IN CENTRO, 32ENNE ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 32enne Gabriele Fabio Nista, del posto, perché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai...

I militari, nel corso di un servizio di controllo per il contrasto dei reati in materia di droga avevano notato che l’uomo, in quella Piazza Purgatorio, intratteneva brevi colloqui con giovani che subito dopo si allontanavano con modi guardinghi.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto quindi ad una perquisizione personale, a seguito della quale rinvenivano quindici dosi di marijuana, già singolarmente confezionate e pronte per la vendita al minuto.

L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione