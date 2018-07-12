PATERNÒ: SPARANO CONTRO UN'AUTO PARCHEGGIATA

Circa sei o sette colpi di arma da fuoco, di pistola Cal. 7.65 probabilmente da motociclista, sono stati esplosi, intorno alle ore 13, contro una Renault Kangoo in sosta lungo Corso del Popolo.Il mezz...

Circa sei o sette colpi di arma da fuoco, di pistola Cal. 7.65 probabilmente da motociclista, sono stati esplosi, intorno alle ore 13, contro una Renault Kangoo in sosta lungo Corso del Popolo.

Il mezzo è di proprietà del titolare di un esercizio commerciale.

Sulla vettura, e nelle vicinanze, fortunatamente non si trovava nessuno.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri che sono giunti in forze sul posto. Un tratto della strada è stato bloccato per consentire i rilievi del caso.

