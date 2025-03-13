PATERNÒ: SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE URBANE, 30 MULTE E 8 RIMOZIONI. GIOVEDÌ NUOVO INTERVENTO

Continua l’attività di spazzamento e pulizia delle vie di Paternò.Oggi gli interventi hanno interessato la ZONA 3, comprendente via Monastero, piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele fino a piazza...

Continua l’attività di spazzamento e pulizia delle vie di Paternò.

Oggi gli interventi hanno interessato la ZONA 3, comprendente via Monastero, piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele fino a piazza Regina Margherita e via G.B. Nicolosi fino a via Chiesa Nuova.

Durante le operazioni, la polizia municipale ha elevato 30 sanzioni per sosta irregolare e ha disposto la rimozione di 8 veicoli che ostacolavano i lavori.

L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini l’importanza di rispettare la segnaletica temporanea per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e migliorare il decoro urbano.

Le attività proseguiranno giovedì prossimo con l’intervento programmato su tutta via G.B. Nicolosi fino a via Cosenza.

Si invitano i residenti e i proprietari di veicoli a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali per evitare disagi e sanzioni.