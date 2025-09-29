Paternò, spettacolo insolito nei cieli questa mattina: mongolfiera colorata avvistata, qualcuno ironizza “sembrava un attacco di droni”

PATERNO’ – Uno spettacolo insolito e affascinante ha attirato l’attenzione dei cittadini di Paternò nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025. Poco prima delle ore 7:30, nei cieli sopra la cit...

PATERNO’ – Uno spettacolo insolito e affascinante ha attirato l’attenzione dei cittadini di Paternò nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025. Poco prima delle ore 7:30, nei cieli sopra la città è comparsa una mongolfiera colorata, che con il suo lento passaggio ha incuriosito e sorpreso quanti hanno avuto la fortuna di alzare lo sguardo.

Inizialmente scambiata per un piccolo punto lontano nel cielo, la mongolfiera si è mostrata sempre più grande e riconoscibile man mano che proseguiva il suo tragitto. Il pallone aerostatico, dai colori vivaci, è stato notato in diverse zone del territorio, regalando una scena inusuale e spettacolare per la città etnea.

Molti cittadini hanno colto l’occasione per immortalare il momento con fotografie e brevi video, poi condivisi sui social. L’avvistamento, infatti, è diventato in breve tempo argomento di curiosità e discussione online: c’è chi si è limitato a postare immagini, chi si è lasciato andare a commenti divertiti e, in maniera ironica, qualcuno ha persino ipotizzato che potesse trattarsi di un “drone russo”, alimentando con sarcasmo l’atmosfera di sorpresa generale.

Al di là delle battute, non è ancora chiaro se si sia trattato di un volo privato o di un’iniziativa collegata a eventi aerostatici organizzati in altre parti della Sicilia.

Quello che è certo è che il passaggio della mongolfiera ha regalato un risveglio diverso dal solito, trasformando un normale lunedì di fine settembre in una giornata che molti paternesi ricorderanno per l’insolita sorpresa.

Un momento suggestivo e inatteso che ha portato colore e leggerezza nel cielo di Paternò, destando stupore e regalando uno spettacolo raro da osservare nei cieli della città.