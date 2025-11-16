Paternò, sport e solidarietà si incontrano: il 16 dicembre torna “Calcio Solidale” con le scuole superiori

Il prossimo 16 dicembre 2025 torna a Paternò “Calcio Solidale”, l’iniziativa sportiva e benefica promossa dalla 5ª Commissione Consiliare Sport, con il patrocinio del Comune di Paternò e la collaboraz...

Il prossimo 16 dicembre 2025 torna a Paternò “Calcio Solidale”, l’iniziativa sportiva e benefica promossa dalla 5ª Commissione Consiliare Sport, con il patrocinio del Comune di Paternò e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport, guidato dall’assessore Luigi Gulisano.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta oggi presso Palazzo Alessi, alla presenza del sindaco Antonino Naso, del presidente della 5ª Commissione Consiliare Sport Francesco Borzì, del diacono Salvatore Mazzamuto – referente della mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino” – e dei consiglieri comunali Irene Palumbo, Tuccio Paternò e Gabriele Di Fazio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire sport e solidarietà, coinvolgendo le scuole superiori della città nel segno della partecipazione, dell’integrazione e della cittadinanza attiva.

Il torneo quadrangolare di calcio a 11 si svolgerà presso lo Stadio Falcone-Borsellino e vedrà in campo gli studenti del Liceo Classico “Mario Rapisardi”, dell’Istituto Magistrale “Francesco De Sanctis”, dell’Istituto Tecnico Economico “Gioacchino Russo” e dell’IISS “Francesco Redi”, accompagnati dai rispettivi docenti e tutor scolastici.

Tutti i contributi raccolti durante l’iniziativa saranno interamente devoluti alla mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”, realtà cittadina che ogni giorno offre pasti caldi e sostegno a persone in difficoltà, promuovendo integrazione, solidarietà e coesione sociale.

“Calcio Solidale” rappresenta un’occasione preziosa per unire studenti, scuole e cittadini in un unico abbraccio di sport e altruismo, confermando come il calcio possa essere uno strumento capace di generare valori autentici di comunità e partecipazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare e sostenere questa importante iniziativa, simbolo di una Paternò che crede nella forza della solidarietà.