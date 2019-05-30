PATERNO': STERPAGLIE A FUOCO IN VIA SARDEGNA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 13.30 la squadra del distaccamento di Paternò sono intervenute in via Sardegna alta, all'incrocio con via Serbia dove a prendere fuoco sono state le ster...

Nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 13.30 la squadra del distaccamento di Paternò sono intervenute in via Sardegna alta, all'incrocio con via Serbia dove a prendere fuoco sono state le sterpaglie.

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

Il pronto intervento dei pompieri ha contenuto l'incendio evitando la propagazione del fuoco.

Le cause dell'incendio sono da accertare.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.