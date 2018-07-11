PATERNO’: STERPAGLIE A FUOCO VICINO ALLE CASE
A cura di Redazione
11 luglio 2018 21:55
Le fiamme hanno aggredito, questa sera intorno le ore 21, le sterpaglie in un terreno incolto a Paternò, alle spalle del Viale dei Platani.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò
Non si segnalano fortunatamente danni a case né risultano persone ferite.
Tuttavia tanta è stata la paura per gli abitanti.
