PATERNO’: STERPAGLIE A FUOCO VICINO ALLE CASE

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2018 21:55
Cronaca
Le fiamme hanno aggredito, questa sera intorno le ore 21, le sterpaglie in un terreno incolto a Paternò, alle spalle del Viale dei Platani.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò
Non si segnalano fortunatamente danni a case né risultano persone ferite.
Tuttavia tanta è stata la paura per gli abitanti.

