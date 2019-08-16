PATERNÒ: STERPAGLIE IN FIAMME VICINO ALLE POMPE DI BENZINA

FLASHUn vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle ore 16.30, tra la via Vittorio Emanuele e la via Libertà nei pressi della villa moncada.Fulmineo intervento dei vigili del fuoco,...

FLASH

Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle ore 16.30, tra la via Vittorio Emanuele e la via Libertà nei pressi della villa moncada.

Fulmineo intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò.

I pompieri sono infatti stati chiamati in una’area incolta che si trova a poca distanza dalla caserma, per un incendio di alcune sterpaglie che stanno pericolosamente aumentando di intensità ed in vicinanza con un distributore di carburante.

Le fiamme si stanno propagando pure all'interno della villa.

Al momento ignote le cause.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che la situazione degenerasse.

Una densa nube di fumo bianco si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.