Paternò, straordinaria gara di solidarietà: oltre 200 coperte raccolte dalla Misericordia per l’emergenza freddo

Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa di solidarietà promossa lo scorso fine settimana dalla Misericordia di Paternò, per far fronte all’emergenza freddo di questi giorni. Grazie a...

Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa di solidarietà promossa lo scorso fine settimana dalla Misericordia di Paternò, per far fronte all’emergenza freddo di questi giorni. Grazie a un’ampia mobilitazione, sono stati raccolti circa 200 capi tra piumoni, coperte e plaid, destinati a riscaldare chi vive in condizioni di estrema precarietà.

L’iniziativa ha visto una partecipazione massiccia della cittadinanza e un coordinamento esemplare tra diverse realtà del territorio. Un ruolo cruciale è stato svolto dalle Misericordie di Belpasso, Gravina di Catania, Catania Porto e Pedara che con estrema generosità hanno risposto all’appello donando numerosi stock di coperte, confermando ancora una volta il valore inestimabile della rete del volontariato.

“Un grazie particolare – ha commentato il Governatore Luigi Aiello – oltre ai tanti donatori, voglio rivolgerlo ai numerosi volontari che, nell’arco di due intense giornate, si sono spesi senza sosta per la ricezione, lo smistamento e la logistica della raccolta. Grazie al loro impegno, è stato possibile non solo rimpolpare le scorte del magazzino emergenze, ma anche avviare immediatamente la distribuzione esterna”.

Parte del materiale raccolto è stato anche consegnato nelle scorse ore a realtà in prima linea nell’assistenza quotidiana, come il Servizio docce e indumenti “Pippo Iuculano” della Caritas vicariale, garantendo così un supporto immediato ai senzatetto e alle famiglie in difficoltà.