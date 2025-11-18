Paternò, strisce blu: nel trimestre luglio–settembre incassati 70mila euro. Al Comune oltre 17mila
PATERNÒ – Arriva l’ultimo aggiornamento ufficiale sui proventi delle strisce blu in città. Con una determina del 6 novembre 2025, il VI Settore – Polizia Municipale ha certificato l’incasso per il trimestre luglio-settembre 2025, relativo al servizio di sosta a pagamento affidato alla ditta Gestopark Srl, concessionaria per la gestione dei parcheggi a pagamento nel centro urbano di Paternò.
Secondo quanto riportato dall’atto, la società ha versato al Comune 17.493,71 euro, pari al 25% dell’incasso effettivo del trimestre, come previsto dal contratto. L’introito complessivo – al netto dell’IVA – generato dagli utenti nel periodo considerato ammonta infatti a 69.974,84 euro.
Gli incassi mese per mese
Dalla rendicontazione trimestrale emergono i seguenti dati:
- Luglio: 29.761,68 € di incasso – aggio per il Comune 6.098,70 €
- Agosto: 20.506,26 € – aggio 4.202,10 €
- Settembre: 35.101,36 € – aggio 7.192,90 €
Totale trimestre:
- Incasso: 69.974,84 €
- Entrata per il Comune: 17.493,71 €
Il servizio delle strisce blu a Paternò
La gestione della sosta a pagamento è stata aggiudicata per 4 anni alla Gestopark Srl con determina del 2024. Il servizio è partito il 12 maggio 2025,