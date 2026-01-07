Paternò, strisce blu: oltre 1.200 multe e più di 91 mila euro accertati in meno di due mesi
Il Comune di Paternò ha ufficializzato l’accertamento delle entrate derivanti dalle violazioni nelle aree di sosta a pagamento (strisce blu) relative al periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 24 dicembre 2025.
I dati emergono dalla determinazione n. 56 del 26 dicembre 2025, adottata dal Settore Polizia Municipale, che fotografa l’attività di controllo svolta dagli ausiliari della sosta nelle zone a pagamento gestite dalla ditta concessionaria Gestopark det_PM_00056_26-12-2025.
I numeri del periodo 01.11.2025 – 24.12.2025
Nel periodo preso in esame sono state accertate 1.228 violazioni al Codice della Strada, tutte riconducibili alla sosta sulle strisce blu:
- mancata esposizione del ticket;
- prolungamento della sosta oltre l’orario consentito.
L’importo complessivo delle violazioni, comprensivo della sanzione e della tariffa di sosta evasa ove prevista, ammonta a 59.487,20 euro.
Incassi e somme da riscuotere
Dei 1.228 verbali elevati, 355 sono stati pagati, per un incasso effettivo relativo alle sole sanzioni pari a 10.665,00 euro.
Le sanzioni non pagate determinano invece una somma pari a 80.979,20 euro, che – come previsto dalla normativa – diventa titolo esecutivo.
Nel complesso, il Comune ha quindi accertato 91.644,20 euro tra somme già incassate e somme ancora da riscuotere per le violazioni alle strisce blu in meno di due mesi.
Tariffa giornaliera evasa
Oltre alla sanzione amministrativa, per una parte dei verbali è stata applicata anche la tariffa giornaliera di sosta evasa, pari a 6,80 euro per ciascun verbale.
Per il periodo considerato:
- Tariffa evasa complessiva accertata:8.282,20 euro
- 2.318,80 euro già incassati
- 5.963,40 euro da riscuotere
Come stabilito dal contratto di concessione:
- il 75% della tariffa evasa spetta alla ditta Gestopark;
- il 25% resta al Comune di Paternò.
Dove confluiscono le somme
Le entrate derivanti dalle sanzioni confluiscono nei capitoli di bilancio dedicati, mentre la quota spettante alla ditta concessionaria viene impegnata secondo quanto previsto dalla convenzione. Il provvedimento è stato trasmesso al Settore Finanziario per i successivi adempimenti.