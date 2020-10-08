PATERNÒ: STUDENTE POSITIVO ALL'ISTITUTO G.RUSSO, ATTIVATI TUTTI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Studente positivo al Covid in una classe dell’ ITE G.RUSSO di Paternò.L’esito del tampone ha fatto scattare le procedure di sicurezza. «Sono stati attivati tutti i protocolli previsti per le scuole da...

Studente positivo al Covid in una classe dell’ ITE G.RUSSO di Paternò.

L’esito del tampone ha fatto scattare le procedure di sicurezza. «Sono stati attivati tutti i protocolli previsti per le scuole dalle norme emanate in questi casi», assicura il dirigente scolastico.

COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA

In data odierna un alunno dell’Istituto è risultato positivo al SARS-CoV-2.

Augurandogli una pronta guarigione, si informa l’intera comunità scolastica che, in sinergia con l’ASP Paternò, sono state immediatamente attivate tutte le procedure di sicurezza previste dalle Linee Guida nazionali, per assicurare la massima tutela della salute all’intera comunità scolastica.

La positività di uno studente non comporta, in automatico, la chiusura della scuola; in sinergia con l'ASP saranno fornite tutte le indicazioni (eventuali isolamenti fiduciari, richieste di tamponi...) per gestire la situazione nella massima sicurezza.

Pertanto si raccomanda di evitare allarmismi o comportamenti ingiustificati e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno tempestivamente fornite dal Dirigente Scolastico e, per il suo tramite, dall'ASP di competenza.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO

“Comunico ai concittadini paternesi che vi è un nuovo caso positivo al Coronavirus. Si tratta di uno studente di una scuola secondaria di II grado della città, giocatore del Paternò Calcio. L’Istituto scolastico di appartenenza ha già attivato in queste ore tutti i protocolli anti-Covid previsti dalla normativa vigente. Torno a raccomandare massima cautela a tutti: mascherine, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani.”