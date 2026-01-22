Paternò, studenti del liceo De Sanctis in sciopero: “Mancati controlli nella struttura”

Paternò – Riceviamo segnalazioni da parte degli studenti del liceo statale “Francesco De Sanctis” di Paternò, che nella mattinata di oggi hanno annunciato uno sciopero per protestare contro le condizi...

Paternò – Riceviamo segnalazioni da parte degli studenti del liceo statale “Francesco De Sanctis” di Paternò, che nella mattinata di oggi hanno annunciato uno sciopero per protestare contro le condizioni dell’edificio scolastico.

«Scioperiamo per i mancati controlli nella struttura – scrivono –. Anche quando pioviggina, all’interno della scuola si registrano problemi. Figuriamoci dopo il ciclone».

Secondo quanto riferito dagli studenti, le criticità strutturali sarebbero note da tempo e il recente maltempo avrebbe ulteriormente aggravato una situazione già delicata, alimentando preoccupazioni sul fronte della sicurezza.

«Stiamo scioperando per i nostri diritti», ribadiscono gli studenti, chiedendo verifiche e interventi per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni adeguate.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’istituto o degli enti competenti.

La redazione di 95047.it resta in attesa di eventuali chiarimenti o aggiornamenti.