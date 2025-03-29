PATERNO', SU VIA BERGAMO UNA BUCA MOLTO PROFONDA: LA SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

È arrivata in redazione attraverso la nostra rubrica "Lo dico a 95047" una segnalazione che riguarda un grave problema di sicurezza in Via Bergamo, a Paternò. La denuncia riguarda la presenza di una g...

È arrivata in redazione attraverso la nostra rubrica "Lo dico a 95047" una segnalazione che riguarda un grave problema di sicurezza in Via Bergamo, a Paternò. La denuncia riguarda la presenza di una grande buca sulla strada, un inconveniente che, sebbene non completamente visibile nella foto inviata, rappresenta un serio pericolo per la circolazione e la sicurezza di chi percorre quotidianamente quella via.

Secondo la segnalazione, la buca si trova in una zona che già nei giorni scorsi ha visto episodi problematici: diversi automobilisti hanno lamentato danni alle gomme dei loro veicoli, causati dalla presenza della buca, che risulta essere particolarmente pericolosa soprattutto per chi viaggia a bassa velocità. L'area, infatti, è frequentata da molte persone, tra cui molti genitori e bambini, in quanto si trova nelle vicinanze di una scuola. Con il passaggio quotidiano di tanti bambini, il rischio per la sicurezza diventa ancora più elevato.

Questa situazione evidenzia ancora una volta la necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti per evitare che possibili incidenti possano verificarsi in futuro. Le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per portare alla luce i problemi che spesso passano inosservati, ma che sono cruciali per la sicurezza della comunità.

Invitiamo dunque le autorità comunali a prendere in considerazione quanto prima la riparazione della strada, garantendo una circolazione più sicura per tutti. La manutenzione delle strade è un tema centrale per il benessere collettivo, e non bisogna sottovalutare l’importanza di risolvere rapidamente disagi che possono avere conseguenze gravi, soprattutto quando si parla della sicurezza dei più piccoli.