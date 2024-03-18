PATERNÒ. SUCCESSO PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI AL CAMPIONATO NAZIONALLE DI INFORMATICA A SQUADRE

Gli studenti Biagio Motta, Matteo Sinitò, Luca Distefano e Alessandro Lombardo del Liceo Scientifico Fermi di Paternò hanno brillantemente rappresentato la loro istituzione al 15° Campionato Nazionale...

Gli studenti Biagio Motta, Matteo Sinitò, Luca Distefano e Alessandro Lombardo del Liceo Scientifico Fermi di Paternò hanno brillantemente rappresentato la loro istituzione al 15° Campionato Nazionale di Informatica a Squadre. Tenutosi presso l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna dal 15 al 16 marzo, l'evento ha attratto la partecipazione di 895 squadre provenienti da tutta Italia.

Nonostante la concorrenza agguerrita, i nostri studenti hanno dimostrato un eccezionale impegno, abilità di lavoro di squadra e organizzazione, conquistando un prestigioso sesto posto generale. Questo risultato tangibile è il frutto del duro lavoro e della dedizione che hanno profuso nel prepararsi per l'evento, testimoniando il loro talento e la loro determinazione.

Attraverso i canali social, l'intera comunità scolastica del Liceo Scientifico Fermi si unisce nel congratularsi con Biagio, Matteo, Luca e Alessandro per questo straordinario successo con un speciale ringraziamento speciale al dirigente scolastico Ing. Walter Aloisi e alle docenti Anna Grazia Panebianco e Tiziana Catania, che hanno offerto un supporto fondamentale e una guida preziosa agli studenti nel loro percorso verso il successo.

Questo risultato non solo celebra le capacità dei nostri brillanti studenti, ma sottolinea anche l'impegno costante della scuola nel promuovere l'eccellenza accademica e nel favorire lo sviluppo delle passioni degli studenti, contribuendo così alla formazione di futuri leader nel campo dell'informatica e oltre.