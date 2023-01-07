95047

PATERNO': SUCCESSO PER "LA SCUNZATA DÂ NUVENA". FOTO

Sul sagrato della Chiesa Santa Maria dell'alto, si è  concluso il periodo dedicato al Natale con…"La scunzata da Nuvena", evento organizzato dalle associazioni Pro Loco ed ENOSIS . Una manifestazione...

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2023 09:15
News
Una manifestazione il cui tema principale ha riguardato un'antica tradizione popolare nella chiusura delle festività Natalizie e che ha visto coinvolti Cittadini, associazioni e istituzioni in un momento di fratellanza  e di  condivisione .

Ad animare la serata con musiche e canti tradizionali,  il Maestro Turi Marchese.
Soddisfatti i  Presidenti delle due Associazioni organizzatrici, Salvina Sambataro e Riccardo Longo per la larga partecipazione all'evento.

