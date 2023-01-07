PATERNO': SUCCESSO PER "LA SCUNZATA DÂ NUVENA". FOTO

Sul sagrato della Chiesa Santa Maria dell'alto, si è concluso il periodo dedicato al Natale con…"La scunzata da Nuvena", evento organizzato dalle associazioni Pro Loco ed ENOSIS . Una manifestazione...

Una manifestazione il cui tema principale ha riguardato un'antica tradizione popolare nella chiusura delle festività Natalizie e che ha visto coinvolti Cittadini, associazioni e istituzioni in un momento di fratellanza e di condivisione .

Ad animare la serata con musiche e canti tradizionali, il Maestro Turi Marchese.

Soddisfatti i Presidenti delle due Associazioni organizzatrici, Salvina Sambataro e Riccardo Longo per la larga partecipazione all'evento.