PATERNO': SUCCESSO PER "LA SCUNZATA DÂ NUVENA". FOTO
Sul sagrato della Chiesa Santa Maria dell'alto, si è concluso il periodo dedicato al Natale con…
"La scunzata da Nuvena", evento organizzato dalle associazioni Pro Loco ed ENOSIS .
Una manifestazione il cui tema principale ha riguardato un'antica tradizione popolare nella chiusura delle festività Natalizie e che ha visto coinvolti Cittadini, associazioni e istituzioni in un momento di fratellanza e di condivisione .
Ad animare la serata con musiche e canti tradizionali, il Maestro Turi Marchese.
Soddisfatti i Presidenti delle due Associazioni organizzatrici, Salvina Sambataro e Riccardo Longo per la larga partecipazione all'evento.