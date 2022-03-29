PATERNO’: SUCCESSO PER L’ATLETICO PATERNO’ NEL CAMPIONATO DI CALCIO PROVINCIALE UNDER 15

Programmazione è sempre sinonimo di successi, ma i successi vogliono dire anche e soprattutto emozioni. Grandi Emozioni!Esattamente quelle che negli ultimi giorni l’Atletico Paternò ha potuto nuovamen...

Programmazione è sempre sinonimo di successi, ma i successi vogliono dire anche e soprattutto emozioni. Grandi Emozioni!

Esattamente quelle che negli ultimi giorni l’Atletico Paternò ha potuto nuovamente provato con i risultati raggiunti dal settore giovanile. Infatti l’ultimo importante e prestigioso trofeo messo in bacheca è la vittoria del CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 di calcio. Un gruppo guidato ottimamente dal giovanissimo Mister Diego Maira che, con passione, sacrificio e tanta voglia di vincere ha saputo trascinare i suoi talenti alla vittoria finale.

Queste le sue dichiarazioni: “Finalmente possiamo gridarlo ad alta voce. Dopo anni portiamo a casa il Campionato. Ringrazio tutti i ragazzi, lo staff che con sacrificio, impegno e costanza è riuscito a raggiungere questo bellissimo traguardo. Forza Atletico!” Entusiasmo tra le fila della Dirigenza, dal Presidente Cantone, storico uomo di calcio, al Responsabile del Settore Giovanile Enzo Fallica:

“Sono entusiasta perché anche quest’anno i ragazzi sono sempre stati propositivi nell’atteggiamento e hanno formato un gruppo molto unito facendo sentire in famiglia i nuovi arrivati.

Questo ci ha messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare e non nego che ci sono stati miglioramenti anche in minor tempo rispetto alle aspettative. Ma sin dall’inizio l’obiettivo, oltre a far crescere i ragazzi, è stato quello di fornire a ognuno di loro gli strumenti necessari per poter diventare dei giocatori di alto profilo. Vincere per noi era il primo traguardo, farlo con due giornate di anticipo è stata una piacevole soddisfazione.” In attesa che la corazzata biancorossa si tuffi concretamente nelle fasi interprovinciali la programmazione non si arresta!

I campionati dell’UNDER 17, degli ESORDIENTI, dei PULCINI e di tutta l’attività di base FIGC proseguono con l’attenzione e la dedizione che da sempre contraddistingue questa gloriosa Società, da sempre attenta allo sviluppo agonistico, sociale ed etico del piccolo calciatore. Infine un ringraziamento particolare va ai genitori sempre presenti a tutto lo staff al mister Diego Maira per il successo ottenuto e ad Antonio Grillo che mi è stato accanto negli ultimi tre anni per ricostruire il nuovo Atletico.