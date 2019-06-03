PATERNÒ, SVASTICHE E STELLE DI DAVID SUI MURI DI UNA SCUOLA
Svastiche e Stelle di David disegnate sui muri, la scritta di una frase su una lavagna inneggiante all'Apocalisse ('Manca 1 anno a quello di San Giovanni! Sesta tromba suonata dal cielo contro l'Isis'...
Svastiche e Stelle di David disegnate sui muri, la scritta di una frase su una lavagna inneggiante all'Apocalisse ('Manca 1 anno a quello di San Giovanni! Sesta tromba suonata dal cielo contro l'Isis'), arredi messi a soqquadro.
Si sono presentate così stamattina le classi della materna del circolo didattico Giovanni XXIII di viale Libertà di Paternò
L'irruzione sarebbe avvenuta nel fine settimana.
Alcuni giorni prima nelle aule sono apparse scritte contro le donne.
Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.