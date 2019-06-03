95047

PATERNÒ, SVASTICHE E STELLE DI DAVID SUI MURI DI UNA SCUOLA

Svastiche e Stelle di David disegnate sui muri, la scritta di una frase su una lavagna inneggiante all'Apocalisse ('Manca 1 anno a quello di San Giovanni! Sesta tromba suonata dal cielo contro l'Isis'...

A cura di Redazione Redazione
03 giugno 2019 20:43
Cronaca
Svastiche e Stelle di David disegnate sui muri, la scritta di una frase su una lavagna inneggiante all'Apocalisse ('Manca 1 anno a quello di San Giovanni! Sesta tromba suonata dal cielo contro l'Isis'), arredi messi a soqquadro.

Si sono presentate così stamattina le classi della materna del circolo didattico Giovanni XXIII di viale Libertà di Paternò

L'irruzione sarebbe avvenuta nel fine settimana.

Alcuni giorni prima nelle aule sono apparse scritte contro le donne.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.

