PATERNÒ, SVENTATA RAPINA IN UNA TABACCHERIA

Una rapina è stata sventata grazie alla reazione del figlio dell’esercente preso di mira, che ha messo in fuga i due rapinatori che avevano tentato di sottrarre l’incasso della giornata.L’episodio è a...

Una rapina è stata sventata grazie alla reazione del figlio dell’esercente preso di mira, che ha messo in fuga i due rapinatori che avevano tentato di sottrarre l’incasso della giornata.

L’episodio è avvenuto all’orario di chiusura, intorno alle 20.30, quando due giovani, impugnando una pistola, si sono introdotti all’interno di una tabaccheria di viale dei Platani

Armati di pistola i malfattori hanno intimato al titolare di consegnare i soldi in cassa.

Ma il loro piano è stato completamente sconvolto e stravolto dall’improvvisa reazione del figlio del commerciante.

Tant’è che i rapinatori, probabilmente sorpresi dall’inattesa e inaspettata reazione, hanno preferito allontanarsi e desistere dal loro proposito.

I due sono riusciti a dileguarsi e far perdere le loro tracce, prima dell’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire ai due delinquenti.

Questo è l’ultimo episodio di una lunga serie, che ultimamente ha scosso la città di Paternò, anche se stavolta, i rapinatori non hanno avuto molta fortuna.