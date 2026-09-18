Paternò, svincolo chiuso fino al 30 settembre: lavori per la nuova rampa di accesso

Fino al 30 settembre modifiche alla viabilità sulla SS121: da Paternò chiusi gli accessi verso Adrano e Palazzolo, aperta l’uscita da Catania su Corso Italia.

PATERNÒ – Modifiche alla viabilità lungo la SS121 per consentire i lavori legati alla realizzazione della nuova rampa di accesso. Da oggi e fino a mercoledì 30 settembre 2026 resteranno chiuse alcune rampe dello svincolo di Paternò situato al km 17,000 della strada statale 121 “Catanese”.

Per chi proviene da Catania, resta aperta l’uscita verso Corso Italia, che consente l’ingresso in città.

Diversa la situazione per chi deve invece uscire da Paternò: da questo svincolo non sarà possibile immettersi sulla superstrada in direzione Adrano, né utilizzare l’accesso direzione via Contessa Adelaide.

La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori relativi alla nuova rampa di accesso e permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e interesserà tutti gli utenti della strada. Possibili disagi e rallentamenti sono previsti soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nella zona e a utilizzare i percorsi alternativi indicati sul posto.