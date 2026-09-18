Sicilia, temporali in arrivo dal pomeriggio: attenzione anche al Catanese

Instabilità in aumento sulla Sicilia: rovesci e temporali più probabili dal pomeriggio

Nuovo aumento dell’instabilità sulla Sicilia nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le aree maggiormente interessate potrebbero essere il Palermitano orientale, l’Ennese e il settore settentrionale del Catanese, mentre fenomeni più irregolari sono possibili anche sul versante tirrenico occidentale del Palermitano e sul Messinese meridionale.

Sul resto dell’Isola i fenomeni dovrebbero risultare più isolati e generalmente meno consistenti.

Particolare attenzione resta rivolta anche alla Sicilia sud-orientale. Nelle prime ore della giornata una cella temporalesca particolarmente attiva sul Canale di Malta ha già determinato rovesci e temporali sul Ragusano.

Le condizioni atmosferiche restano quindi favorevoli alla formazione di fenomeni localmente intensi e distribuiti in maniera irregolare, con possibili rapidi cambiamenti nel corso delle prossime ore.

Anche le previsioni per oggi indicano sulla Sicilia orientale la possibilità di rovesci o temporali, soprattutto nel pomeriggio.

La Protezione Civile regionale mantiene alta l’attenzione sul rischio legato agli eventi meteorologici intensi e ricorda come i fenomeni possano manifestarsi anche con forte intensità e con una notevole variabilità nello spazio e nel tempo.

Si raccomanda quindi prudenza, soprattutto durante eventuali temporali intensi, evitando sottopassi, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti.