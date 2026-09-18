Paternò, paura in contrada Gianferrante: auto prende fuoco in marcia sulla SP 137/II

Il rogo intorno alle 11:45 lungo la SP 137/II. Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, vettura completamente distrutta.

PATERNÒ – Un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme nella tarda mattinata di oggi in contrada Gianferrante, lungo la SP 137/II.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 11:30 mentre il mezzo era in movimento. Il conducente, dopo essersi accorto del problema, è riuscito a fermarsi e ad allontanarsi rapidamente dall’abitacolo prima che il fuoco si propagasse all’intera vettura.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il veicolo.

Nonostante il tempestivo intervento, l’automobile è andata distrutta. Per il conducente, invece, nessuna conseguenza fisica.

In base ai primi elementi, il rogo potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico o da un corto circuito. Restano comunque da chiarire con precisione le cause che hanno dato origine alle fiamme.