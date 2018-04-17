PATERNO': Taekwondo, affermazione del Team Chisari ai campionati interregionali

Si sono da poco concluse le giornate dedicate al campionato interregionale di taekwondo della Calabria , consumatosi tra le mura del complesso sportivo "PalaFerraro" di Cosenza. Tra il 14 e il 15 del mese d'Aprile il team dell' ASD CHISARI TAEKWONDO DOJANG ha affrontato un lungo viaggio tra i colli Calabresi per partecipare a tale evento con l'intento di vivere al meglio l'esperienza agonistica. Nell'arco delle due giornate circa 400 atleti , provenienti da 61 società distribuite in 5 regioni diverse hanno ambito al gradino più alto del podio. Ben 5 sono state le medaglie aggiudicate dai cinque atleti del team aggiunte al medagliere della società Paternese guidata dal maestro Francesco Chisari:

-ORO per Simone Prezzavento cat. -63 kg cinture nere Senior.

-ORO per Gabriele Rizzo cat. -49 kg cinture bianche - verdi Cadetto A.

-ARGENTO per Antonino Chisari cat. +65 kg cinture nere Cadetto A.

-ARGENTO per Roberto Arena cat. -63 kg cinture bianche-verdi Senior.

- BRONZO per Salvatore Scandura cat. -41 kg cinture nere Cadetto A.

Grande è la soddisfazione degli atleti e del loro maestro che entusiasta afferma :"Sono molto contento della prestazione dei ragazzi ma , come tento sempre di insegnare loro , si può e si deve dare sempre di più". È proprio con questo stesso entusiasmo e voglia di miglioramento che gli atleti sono tornati a casa pronti a porsi nuovi obiettivi e ad allenarsi duramente per il raggiungimento di quest'ultimi.