PATERNO': TAEKWONDO MARLETTA Asia Marletta ORO in Bulgaria

Il 15 Aprile 2018 a Sofia,Bulgaria nella cornice dell’ ASICS Arena si è svolto il 4th International Hereya Open Championships ,presenti 70 club,700 atleti e 7 nazioni:Grecia,Turchia, Rep.di Macedonia ,Romania,Italia, Serbia e Bulgaria.

Asia Marletta,9 anni appena compiuti, figlia del Maestro Tony Marletta conquista la medaglia d’oro battendosi in finale contro l’atleta greca Maritina Laspidou vincendo per superiorità con un netto 20 a 0.

Bronzo per Ludovica Grazioso,7anni,che al suo esordio in un campionato Internazionale estero

Vince il primo incontro 97 a 72 contro l’atleta della Turchia allenata dal vice campione olimpico di Pechino 2008 Bahri Tanrikulu,Grazioso vede la finale per un solo punto all'atleta greca finendo il secondo round 50 a 51.

Il calendario nazionale ed internazionale del team paternese Centro Taekwondo Marletta è ancora pieno di gare in programma,imminente sarà il campionato interregionale che si terrà a Barcellona P.G il prossimo week end,in quest’occasione Marletta porterà in gara 30 piccoli atleti di età compresa fra i 5 e 10 anni.