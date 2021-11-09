PATERNÒ, TAEKWONDO MARLETTA, LA FABBRICA DEI CAMPIONI DOMINA IL CAMPIONATO SICILIANO
Si sono svolti domenica 7 Novembre 2021 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati regionali di Taekwondo categoria Cadetti A (12-14 anni)Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi risultat...
Si sono svolti domenica 7 Novembre 2021 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati regionali di Taekwondo categoria Cadetti A (12-14 anni)
Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 4 ORO e 4 BRONZO.
ORO per Asia Marletta,cintura nera: semifinale 15 a 8,contro l'atleta D'Amico Greta della società sportiva Tiger's Den di Barcellona Pozzo di Gotto,finale 31 a 3 (per Point Gap, superiorità) contro Accardo Anita, società sportiva Taekwondo Kamarina,Ragusa.
Asia nonostante l'età,12 anni, ha dimostrato professionalità e determinazione sul campo di gara.
- ORO per Marika Virgillito -44 kg
Cintura nera, vince 12 a 10 contro Puccio Maria Sole (società sportiva Hwarang taekwondo Sicilia) di Palermo non deludendo le aspettative del Maestro Marletta.
- ORO per Salvatore Ciccia,-41 kg cintura nera
vince la semifinale per 47 a 17 per netta superiorità, contro il messinese Antonuccio Mattia della società sportiva messinese Dreams team Barcellona Pozzo di Gotto), in maniera chirurgica Ciccia ha portato a segno ogni colpo con fermezza, forza e precisione, finale vinta contro Spagnolo Mattia, atleta palermitano della società sportiva Tkd sport center per 32 a 14 per k.o.
- ORO per Brama Fall -41kg,
Vince la semifinale per un punteggio di 14 a 9 contro il palermitano Fazzone Domenico della polisportiva Bonagia e la finale per netta superiorità 23 a 4 contro Ragolia Alessio della Società sportiva Kwon Family Palermo.
- BRONZO per: Rachele Befumo, Gaetano Virgillito,Antonio Grasso e Maurici Michael
Ottimo test in previsione dei prossimi impegni internazionali.