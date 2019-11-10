PATERNO': TAEKWONDO MARLETTA, MARIKA VIRGILLITO TRA LE BIG DEL TAEKWONDO EUROPEO

Si è svolto questo week-end in Croazia presso la Dom Sportova Arena di Zagabria, il campionato internazionale Classificato G1 (valido per le qualificazioni olimpiche degli atleti Seniores) denominato...

Si è svolto questo week-end in Croazia presso la Dom Sportova Arena di Zagabria, il campionato internazionale Classificato G1 (valido per le qualificazioni olimpiche degli atleti Seniores) denominato “G1 Croazia Open 2019” organizzato dalla Federazione croata di Taekwondo ,851 gli atleti provenienti da tutto il mondo per aggiudicarsi un posto sull’ambito podio.

Paternò grazie al Centro Sportivo Taekwondo Marletta non è nuova a dare notizia di risultati prestigiosi,infatti il club diretto dal giovane Maestro Tony Marletta dopo i numerevoli risultati all’estero torna a casa con un’importante bronzo che vale oro,la piccola Marika Virgillito classe 2007,già detentrice del titolo di “Campionessa Europea kids”,alla sua prima esperienza internazionale in un Torneo classificato G1 e nella nuova classe d’età non sfigura.

“Abbiamo altissimi margini di miglioramento,abbiamo avuto l’ennesima conferma di essere competitivi in qualunque contesto a qualunque livello, la prestazione dei nostri atleti è stata oggettivamente buona Pennisi Aurelio agli ottavi di finale ha battuto un atleta della nazionale Austriaca con un punteggio di 29 a 17 ma dopo si è fermato di misura ai quarti,Catena anche lei agli Ottavi batte l’atleta tedesca ma si ferma ai quarti contro l’avversaria rappresentante della Croazia .

Abbiamo innumerevoli progetti in corso di realizzazione,i nostri giovani atleti in queste settimane stanno continuando la preparazione al campionato Europeo kids che si svolgerà questo Dicembre in Germania a Sindelfingen.

Gianluca Ruffino