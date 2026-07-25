Paternò, Tari azzerata per tre anni per le nuove attività: sconto del 50% per quelle già presenti nel centro storico

PATERNO’ – Bilancio dell’attività amministrativa e uno sguardo ai prossimi mesi. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta ieri mattina, mercoledì 22 luglio, nella sala conferenze di Palazzo Alessi dal commissario straordinario Santi Giuffrè.

Il prefetto Giuffrè ha ripercorso il lavoro svolto dall’amministrazione straordinaria dal momento del suo insediamento, soffermandosi anche sulle iniziative già avviate e sui provvedimenti destinati ad avere effetti nei prossimi mesi.

Tra i punti affrontati c’è quello relativo al rafforzamento dell’organico comunale. Dal prossimo 1° agosto è previsto l’ingresso di nuovi geometri e ragionieri, mentre entro settembre dovrebbero arrivare anche nuovi agenti della Polizia Municipale, con l’obiettivo di potenziare un settore particolarmente importante per il controllo del territorio e i servizi alla città.

Ampio spazio è stato dedicato anche al rilancio del centro storico di Paternò, attraverso incentivi destinati alle attività commerciali e artigianali.

Per le nuove attività commerciali e artigianali che apriranno nel centro cittadino è previsto l’esonero totale dalla Tari per tre anni.

Agevolazioni anche per le attività già esistenti: è previsto infatti uno sgravio del 50% della Tari, sempre per tre anni, per gli esercizi presenti in alcune delle principali vie e piazze del centro storico.

Le zone interessate sono via G.B. Nicolosi, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza Regina Margherita e piazza Indipendenza.

Le agevolazioni saranno operative già a partire dal 2026.

Una misura con la quale l’amministrazione straordinaria punta a favorire nuove aperture e, allo stesso tempo, sostenere gli imprenditori che continuano a mantenere le proprie attività nel cuore della città, provando così a contrastare la progressiva perdita di esercizi commerciali nel centro storico.