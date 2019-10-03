PATERNÒ, TELEFONA ALLA MOGLIE ANNUNCIANDO IL SUICIDIO E INVECE VA AL BAR

I Carabinieri hanno trovato l’uomo mentre, seduto ai tavolini di un bar, si intratteneva amabilmente con degli amiciProtagonista della storia un 54enne di Paternò senza una occupazione fissa che, chis...

Protagonista della storia un 54enne di Paternò senza una occupazione fissa che, chissà, forse per attirare l’attenzione della moglie o vivere ebrezze ormai perdute nella grigia routine quotidiana, ha pensato di telefonare alla poveretta, dirle che ormai stanco di vivere stava raggiungendo a piedi una zona di campagna appartata e lì farla finita.

La moglie, al brusco interrompersi della chiamata, senza avere avuto neanche il tempo di profferir parola, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della locale compagnia che tramite la centrale operativa hanno diramato a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio una nota urgente di ricerca dell’aspirante suicida.

Ricerca terminata nel centro cittadino dove, l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile, ha trovato l’uomo mentre, seduto ai tavolini di un bar, si intratteneva amabilmente con degli amici.

Accompagnato in caserma è stato denunciato all’autorità giudiziaria per procurato allarme.