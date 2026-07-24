Paternò, temperature in calo ma gli incendi non si fermano: rogo in contrada Agnelleria

Le temperature iniziano finalmente a scendere, ma sul territorio di Paternò resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi

Dopo le giornate segnate dal caldo estremo e dai numerosi incendi che hanno interessato Paternò e diversi comuni del comprensorio, la situazione meteorologica sta lentamente migliorando, con temperature meno elevate rispetto ai giorni scorsi.

Il calo termico, però, non ha fatto scomparire completamente il rischio incendi.

Un nuovo vasto incendio si è infatti sviluppato in contrada Agnelleria, nel territorio di Paternò, dove le fiamme hanno interessato la vegetazione della zona.

Fortunatamente, almeno dalle prime informazioni, l'incendio appare di dimensioni più contenute rispetto ai vasti roghi registrati nei giorni scorsi, quando il territorio era stato messo a dura prova da diversi fronti di fuoco alimentati dalle temperature elevatissime e dalla vegetazione particolarmente secca.

Anche con qualche grado in meno, dunque, rimane necessario mantenere alta l'attenzione, soprattutto nelle campagne e nelle aree dove sterpaglie e vegetazione secca possono favorire una rapida propagazione delle fiamme.

La speranza è che il progressivo calo delle temperature possa contribuire a ridurre ulteriormente il rischio dopo giorni particolarmente difficili per Paternò e tutto il comprensorio.