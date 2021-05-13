PATERNÒ . TENTA DI FUGGIRE: BLOCCATO CON LA DROGA NELLO SCOOTER
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 18enne di Belpasso, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Nel corso del servizio di perlustrazione l’equipaggio della gazzella in via Palumbo, nel pieno centro cittadino, aveva riconosciuto il giovane per sue vicende di droga il quale, accortosi di essere diventato oggetto delle loro “attenzioni”, ha pensato bene di dileguarsi velocemente a bordo del proprio scooter in direzione di via Truglio.
Intento questo prontamente vanificato dall’arrivo di un’altra pattuglia, intervenuta in ausilio ai colleghi, che lo hanno bloccato notando immediatamente il suo atteggiamento quantomeno nervoso ma, poi, passato alla rassegnazione quando i militari hanno perquisito lo scooter trovando all’interno del vano sottosella un involucro contenente 19 dosi di marijuana, già confezionate per la vendita al minuto, nonché una somma di 63 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.
Il giovane, che tra l’altro era anche sprovvisto della patente di guida per non averla mai conseguita, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)