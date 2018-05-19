PATERNO': Tenta di rubare attrezzi da un garage di via Coniglio, fermato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.La scorsa notte il reo, con il volto travisato da...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La scorsa notte il reo, con il volto travisato da passamontagna ed armato di palanchino e giravite, ha forzato la saracinesca di un garage di Via Coniglio a Paternò per poterne rubare all’interno attrezzature e materiali vari da piazzare successivamente nel mercato nero.

A coglierlo sul fatto l’equipaggio di una “gazzella” il quale, oltre a recuperare la refurtiva, restituita all'avente diritto, hanno posto sotto sequestro gli attrezzi da scasso ed il passamontagna.