PATERNÒ, TENTA IL SUICIDIO IMPICCANDOSI SULLE SCALE: SALVATO DAI CARABINIERI

Nella nottata un 45 enne di Paternò ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con una corda alle scale della propria abitazione. Poco prima di compiere il gesto però ha avvertito la Centrale Operat...

Nella nottata un 45 enne di Paternò ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con una corda alle scale della propria abitazione. Poco prima di compiere il gesto però ha avvertito la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Paternò e ha esposto la sua volontà di volersi suicidare all’operatore che, con sangue freddo ed estrema sensibilità, lo ha intrattenuto al telefono confortandolo ed assumendo informazioni al fine di rintracciarne l’esatta posizione.

Il militare, contestualmente, ha provveduto a coordinare la pattuglia della Sezione Radiomobile impiegata nel servizio di controllo del territorio ed un’ambulanza del 118, attardandosi ancora al telefono con quello sconosciuto che, purtroppo, non accennava ad abbandonare il suo insano progetto.

Quest’ultimo, infatti, dopo aver ha chiuso la conversazione telefonica con l’operatore dicendogli di voler portare a termine il suo proposito suicidiario, si è stretto al collo una corda annodata a cappio lasciandosi quindi cadere nell’androne delle scale della propria abitazione.

Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti ad arrivare tempestivamente e, provvidenzialmente, dopo aver fatto ingresso nell’immobile, sono intervenuti salvando la vita al 45enne già in evidenti difficoltà respiratorie e prossimo all’asfissia, sollevandolo e liberandolo dalla corda per affidarlo poi alle cure dei sanitari dell’Ospedale “SS. Salvatore” di Paternò dove è tuttora ricoverato non in pericolo di vita.