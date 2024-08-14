PATERNO’: TENTA RAPINA ALLA FARMACIA FRESTA, BLOCCATO DA UN DIPENDENTE E ARRESTATO

Rapina fallita, per fortuna, quella tentata da un Paternese, già noto alle Forze dell’Ordine ai danni della Farmacia Fresta sita in via Petrarca. L’episodio è avvenuto venerdì, 09 agosto 2024 scorso i...

Rapina fallita, per fortuna, quella tentata da un Paternese, già noto alle Forze dell’Ordine ai danni della Farmacia Fresta sita in via Petrarca. L’episodio è avvenuto venerdì, 09 agosto 2024 scorso intorno alle 12,40.

Un uomo col volto travisato si è presentato alle casse chiedendo i soldi dell’incasso. Purtroppo per lui, nella farmacia da tempo sono installate delle casse automatiche che non possono essere aperte dai dipendenti, ma hanno dei congegni di sicurezza difficili da modificare.

Visibilmente innervosito, e deluso, il malvivente ha cercato i soldi nei cassetti delle vecchie casse, ma anche qui gli è andata male. Nel frattempo, uno dei dipendenti della Farmacia, con grande coraggio, visto il malvivente innervosito e poco attento, è riuscito a buttarlo a terra e ad immobilizzarlo fino all’arrivo dei carabinieri giunti poco dopo.

Così il tentativo di rapina ha fruttato solo il carcere al ladro. Infatti l’uomo è stato prima denunciato e poi posto agli arresti.

E’ la terza volta che la Farmacia viene presa di mira negli ultimi anni, ma questo ha sempre portato sfortuna ai malfattori, infatti i due precedenti tentativi sono stati anch’essi sventati con i ladri arrestati.

Purtroppo negli ultimi tempi questi episodi si ripetono spesso, diverse le rapine tentate a danno di supermercati, bar e distributori di carburanti.

Ma molti degli autori sono stati identificati e arrestati dai carabinieri.

Serve maggiore controllo e tutela delle attività commerciali che rischiano episodi del genere.