PATERNO’, TENTATO FURTO IN UN NEGOZIO LA PROTESTA DEL PROPRIETARIO: “NESSUN CONTROLLO”

Un negozio in via Vittorio Emanuele, zona quattro Canti, ha subito un tentativo di scasso qualche sera addietro. Un negozio di articoli da regalo e bijoux, che solo per la presenza del sistema d’allar...

11 febbraio 2023 09:57
Cronaca
Un negozio in via Vittorio Emanuele, zona quattro Canti, ha subito un tentativo di scasso qualche sera addietro. Un negozio di articoli da regalo e bijoux, che solo per la presenza del sistema d’allarme non è stato razziato dai ladri. Cresce la preoccupazione dei commercianti, che sentono la mancanza di sicurezza per le loro attività.

“La mattina successiva ho trovato la porta forzata – dichiara il proprietario – non hanno rubato nulla, ma intanto ho dovuto sistemare la serratura, mettere altri chiavistelli e sperare che non facciano altri danni.

Da tempo notiamo l’assenza di controlli, la sera è pericoloso anche girare a piedi, cose del genere a Paternò non erano mai accaduti. Chiediamo maggiore tutela e controlli per potere lavorare in pace”. Un grido di aiuto che speriamo venga accolto dalle autorità competenti.

Non basta multare un’auto in sosta per eliminare i problemi, è sicuramente necessario installare più telecamere e aumentare i controlli che ultimamente sono stati intensificati ma non bastano ancora a dare tranquillità.

