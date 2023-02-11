PATERNO’, TENTATO FURTO IN UN NEGOZIO LA PROTESTA DEL PROPRIETARIO: “NESSUN CONTROLLO”

Un negozio in via Vittorio Emanuele, zona quattro Canti, ha subito un tentativo di scasso qualche sera addietro. Un negozio di articoli da regalo e bijoux, che solo per la presenza del sistema d’allar...

Un negozio in via Vittorio Emanuele, zona quattro Canti, ha subito un tentativo di scasso qualche sera addietro. Un negozio di articoli da regalo e bijoux, che solo per la presenza del sistema d’allarme non è stato razziato dai ladri. Cresce la preoccupazione dei commercianti, che sentono la mancanza di sicurezza per le loro attività.

“La mattina successiva ho trovato la porta forzata – dichiara il proprietario – non hanno rubato nulla, ma intanto ho dovuto sistemare la serratura, mettere altri chiavistelli e sperare che non facciano altri danni.

Da tempo notiamo l’assenza di controlli, la sera è pericoloso anche girare a piedi, cose del genere a Paternò non erano mai accaduti. Chiediamo maggiore tutela e controlli per potere lavorare in pace”. Un grido di aiuto che speriamo venga accolto dalle autorità competenti.

Non basta multare un’auto in sosta per eliminare i problemi, è sicuramente necessario installare più telecamere e aumentare i controlli che ultimamente sono stati intensificati ma non bastano ancora a dare tranquillità.