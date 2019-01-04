PATERNÒ: TENTATO OMICIDIO, SCATTA IL CARCERE PER UN VENTICINQUENNE
I Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Paternò hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti del pregiudicato 25enne paternese Marco Impellizzeri. L’uomo già in carcere a Bicocca per altri motivi dovrà espiare la pena di dieci mesi e cinque giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole di tentato omicidio in concorso commesso a Paternò nel giugno 2016.
