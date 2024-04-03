PATERNÒ TERAMO NELLA COPPA ITALIA DILETTANTI, OGGI TUTTI ALLO STADIO PER FARE LA STORIA

L'attesa è giunta al termine e oggi alle ore 15:00, presso lo stadio "Falcone-Borsellino", si terrà la semifinale di ritorno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, che vedrà contrapposte...

Il richiamo alla storia e al destino si fa forte, poiché il risultato dell'andata, che ha visto il Teramo trionfare per 2-1, ha creato le premesse per una sfida epica.

Per il Paternò, l'obiettivo è chiaro: vincere è fondamentale per coronare un sogno e scrivere una pagina indelebile nella storia del club. Il palcoscenico è pronto per accogliere una battaglia sportiva che promette emozioni e colpi di scena.

Il regolamento è chiaro: in caso di parità nel computo delle reti segnate nelle due sfide, avrà la meglio la formazione che ha realizzato più gol in trasferta.

La sfida sarà arbitrate da Francesco Palmisano, direttore di gara della sezione di Saronno, pronto a garantire la correttezza e l'imparzialità necessarie per un confronto così cruciale.

La squadra vincente avrà l'onore di sfidare una tra Solbiatese e Atletico BMG allo stadio Bozzi di Firenze nella finalissima.

Tutti gli appassionati sono chiamati a dare il proprio sostegno allo stadio, per spingere il Paternò verso la conquista di un posto nella finale della Coppa Italia Dilettanti. Insieme, si potrà assistere a un capitolo memorabile nella storia del calcio dilettantistico italiano.