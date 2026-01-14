Paternò, termosifoni ancora spenti alla “Virgilio”: lavori in corso ma nessuna data certa

A distanza di tre giorni dall’articolo pubblicato da 95047.it, con cui avevamo raccontato la protesta dei genitori per i termosifoni spenti, la situazione del riscaldamento alla Scuola media “Virgilio...

A distanza di tre giorni dall’articolo pubblicato da 95047.it, con cui avevamo raccontato la protesta dei genitori per i termosifoni spenti, la situazione del riscaldamento alla Scuola media “Virgilio” di Paternò resta ancora critica.

Nonostante l’avvio degli interventi di manutenzione straordinaria, le lezioni proseguono al freddo, come segnalato nuovamente oggi alla nostra redazione.

🔧 Lavori avviati all’impianto di riscaldamento

In una nuova circolare ufficiale, inviata a docenti, genitori e personale ATA, la dirigenza della Scuola Secondaria di primo grado Virgilio ha fornito un aggiornamento dettagliato sullo stato degli interventi in corso.

I tecnici incaricati hanno lavorato per l’intera giornata allo smontaggio sistematico delle valvole dei radiatori, con la seguente situazione:

Secondo piano: smontaggio completato

smontaggio completato Primo piano: smontaggio completato

smontaggio completato Piano terra: intervento ancora in corso, con completamento previsto a breve

Una volta terminata questa fase preliminare, si procederà alla sostituzione integrale di tutte le valvole e, contestualmente, al cambio di alcune componenti meccaniche della caldaia, interventi ritenuti necessari per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.

Il ruolo della Gestione Commissariale

Nella comunicazione, la dirigenza scolastica sottolinea come l’attuale Gestione Commissariale, sollecitata dalla scuola, abbia risposto con tempestività, finanziando immediatamente l’acquisto dei materiali necessari e l’intervento della ditta specializzata.

Viene inoltre evidenziato che le segnalazioni sul malfunzionamento dell’impianto erano state inviate già dal mese di dicembre, senza che in precedenza fossero arrivate risposte operative. Solo adesso, spiegano dalla scuola, si è entrati nel vivo degli interventi.

Nonostante l’impegno della ditta e il monitoraggio quotidiano del cantiere, al momento non è possibile fornire una data certa per la conclusione definitiva dei lavori.

I tempi tecnici dipendono esclusivamente dalla complessità dell’impianto e dalle operazioni ancora da completare.

La scuola ha assicurato che le famiglie verranno informate tempestivamente non appena ci saranno certezze sulla riattivazione completa del servizio di riscaldamento.

Il disagio continua

Nel frattempo, come riferito oggi alla nostra redazione, gli studenti continuano a svolgere le lezioni in ambienti non riscaldati, una situazione che mantiene alta la preoccupazione tra i genitori, soprattutto alla luce delle basse temperature di questi giorni.

📌 95047.it continuerà a seguire la vicenda, aggiornando i lettori su ogni sviluppo e sull’effettivo ripristino del riscaldamento all’interno dell’istituto.