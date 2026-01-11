Paternò, termosifoni spenti alla Virgilio: protestano i genitori. La scuola: “Ripristino previsto dalla prossima settimana”

Disagi e malcontento alla Scuola Virgilio di Paternò, dove al rientro dalle vacanze natalizie studenti e famiglie hanno trovato le aule senza riscaldamento, nonostante una precedente circolare che ann...

Disagi e malcontento alla Scuola Virgilio di Paternò, dove al rientro dalle vacanze natalizie studenti e famiglie hanno trovato le aule senza riscaldamento, nonostante una precedente circolare che annunciava l’accensione degli impianti.

A segnalare la situazione è una mamma che ha contattato la redazione di 95047.it, chiedendo aiuto e divulgazione, denunciando l’ennesimo malfunzionamento dei termosifoni proprio nei giorni più freddi.

«Dopo le vacanze si rientra a scuola e i termosifoni sono spenti. Era arrivata una circolare firmata dal preside che annunciava l’accensione dall’8 gennaio, ma non è cambiato nulla. Adesso – racconta – arriva una nuova comunicazione in cui si dice che il riscaldamento non funzionerà ancora per giorni».

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla scuola, il dirigente scolastico e la presidente del Consiglio d’Istituto sono in costante contatto con gli uffici tecnici del Comune, che avrebbero già predisposto il ripristino degli impianti da parte della ditta affidataria a partire dalla prossima settimana. I commissari avrebbero comunicato che l’intervento richiederà più giorni per l’allestimento.

Una spiegazione che, tuttavia, non placa la preoccupazione delle famiglie, che si chiedono perché non si sia intervenuti prima o perché non si valuti, in alternativa, una chiusura temporanea della scuola fino al ripristino delle condizioni minime di comfort e sicurezza.

I bambini restano al freddo e nessuno ci dà certezze sui tempi».

La redazione di 95047.it pubblica la segnalazione insieme alla comunicazione ufficiale della scuola e resta a disposizione per eventuali repliche o ulteriori chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e dell’Amministrazione comunale.

