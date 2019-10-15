PATERNO’: TOPI A SCUOLA, CHIUSA SCUOLA MEDIA STATALE “VIRGILIO” DI VIA DEGLI STUDI PER DERATTIZZAZIONE

Ennesimo caso di escrementi e tracce di topi in una scuola cittadina.Dopo le scuola Comunale San Francesco, ed il 2° circolo didattico “Giovanni XXII” adesso tocca alla Scuola media Statale "Virgilio"...

Ennesimo caso di escrementi e tracce di topi in una scuola cittadina.

Dopo le scuola Comunale San Francesco, ed il 2° circolo didattico “Giovanni XXII” adesso tocca alla Scuola media Statale "Virgilio" di via degli studi, 1.

Con ordinanza sindacale n. 59 del 14/10/2019, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, affinché i lavori possano essere svolti celermente e senza recare eventuali danni alla salute degli alunni e dei docenti che frequentano la scuola, è stato disposta la sospensione di ogni tipo di attività didattica per i giorni 18-19-20-21 ottobre 2019 della Scuola Media Statale "Virgilio" di via degli Studi per consentire intervento di derattizzazione,

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 22/10.