Paternò, topi avvistati in pieno giorno in via Reggio: scatta la segnalazione dei residenti

Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di più roditori in pieno giorno. Richiesti ulteriori controlli nell'area.

PATERNÒ – Nuova segnalazione da parte di alcuni residenti di via Reggio, dove nelle scorse ore sarebbero stati avvistati alcuni topi in pieno giorno nei pressi del civico 25.

La presenza dei roditori ha attirato l'attenzione dei cittadini che hanno documentato e segnalato l'episodio, manifestando preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie della zona.

Secondo quanto riferito, l'area sarebbe stata già interessata da interventi di derattizzazione e disinfestazione. Nonostante ciò, la comparsa di alcuni roditori ha spinto i residenti a chiedere ulteriori controlli e verifiche.

Con l'arrivo delle alte temperature estive, fenomeni di questo tipo possono diventare più frequenti, soprattutto in presenza di aree dove i roditori possono trovare facilmente cibo e riparo.

La segnalazione è stata inoltrata agli uffici competenti affinché possano valutare eventuali ulteriori interventi di monitoraggio e derattizzazione.

Foto segnalazione dei residenti.