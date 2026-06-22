Domani controlli della velocità sulla SS 121: ecco il calendario settimanale della Polizia Stradale
La Polizia Stradale ha pubblicato il calendario dei controlli: martedì 23 giugno autovelox sulla SS 121 Catanese e su altre importanti arterie siciliane.
Nuovi controlli della velocità in arrivo sulle strade siciliane. La Polizia di Stato ha reso noto il calendario settimanale delle postazioni mobili per il rilevamento della velocità, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.
Per la giornata di martedì 23 giugno 2026, tra le arterie interessate dai controlli figura anche la Strada Statale 121 Catanese, una delle principali vie di collegamento del territorio etneo e particolarmente trafficata da pendolari e mezzi commerciali.
Nella stessa giornata saranno effettuati controlli anche sull'Autostrada A19 Palermo-Catania, sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, sull'A20 Messina-Palermo, sulla SS 189 e sulla SS 640 di Porto Empedocle.
La Polizia Stradale ricorda che la pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai controlli non ha finalità sanzionatorie, ma punta soprattutto a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di incidenti.
I controlli vengono effettuati attraverso apparecchiature come Autovelox, Telelaser e Telelaser Trucam, in conformità alle disposizioni del Ministero dell'Interno.
Per chi percorre la SS 121 nella giornata di domani, il consiglio è quindi quello di prestare particolare attenzione ai limiti previsti lungo il tragitto e mantenere una guida prudente.