Paternò, 23 giugno 2026 stop all'acqua per l'intera giornata: tutte le vie e le zone interessate
Interruzione del servizio idrico per tutta la giornata del 23 giugno nelle zone interessate dai lavori della metropolitana.
PATERNÒ – AMA ha comunicato che nella giornata di martedì 23 giugno il servizio idrico sarà sospeso per l'intera giornata in alcune zone della città per consentire lo svolgimento di interventi legati alla realizzazione della nuova linea metropolitana.
Secondo quanto reso noto dall'azienda, l'interruzione interesserà diverse aree del territorio comunale e si renderà necessaria per permettere l'esecuzione dei lavori programmati.
Le zone coinvolte sono:
Scala Vecchia e aree limitrofe;
Via Sardegna e zone limitrofe;
Zona Villetta;
Via Canonicorenna e zone limitrofe;
Via Circumvallazione e zone limitrofe;
Corso Sicilia;
Parte alta di Via Vittorio Emanuele.
L'intervento rientra nelle attività di supporto alla realizzazione della nuova infrastruttura metropolitana, un'opera destinata a migliorare la mobilità e i servizi sul territorio.
AMA invita i cittadini delle zone interessate a organizzarsi per tempo, predisponendo eventuali scorte d'acqua per le necessità domestiche della giornata.
L'azienda si è inoltre scusata per i disagi che la sospensione del servizio potrebbe causare ai residenti.