Paternò, torna la Casa di Babbo Natale grazie all' associazione ENOSIS

Dopo il grande entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nella prima edizione, l’Associazione socio-culturale ENOSIS annuncia con gioia il ritorno della Casa di Babbo Natale, uno degli a...

Dopo il grande entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nella prima edizione, l’Associazione socio-culturale ENOSIS annuncia con gioia il ritorno della Casa di Babbo Natale, uno degli appuntamenti natalizi più attesi da bambini e famiglie.

Un’iniziativa che, già lo scorso anno, ha saputo conquistare il cuore della comunità, trasformando ogni visita in un’esperienza autentica, fatta di sorrisi, emozioni e condivisione.

Un luogo magico per grandi e piccoli

Anche quest’anno la sede ENOSIS si trasformerà in un vero e proprio spazio incantato, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale, giocare, divertirsi e immergersi nella magia delle feste. Giochi, tombola, merenda e tante attività renderanno ogni pomeriggio un momento speciale da vivere insieme.

La Casa di Babbo Natale non è solo un evento, ma un luogo simbolo dello spirito natalizio: un punto d’incontro in cui tradizione, solidarietà e fantasia si intrecciano, regalando emozioni a tutte le età.

Date e orari

L’inaugurazione è prevista per Sabato 20 dicembre.

L’evento sarà aperto al pubblico nelle seguenti date:

20 – 21 – 28 – 29 dicembre

dalle 17:30 alle 20:30

Sede ENOSIS – Piazza Indipendenza 13, Paternò

Un invito alla comunità

L’Associazione ENOSIS invita famiglie e bambini a partecipare numerosi e a lasciarsi coinvolgere in questo viaggio nella meraviglia, dove i sogni prendono forma e il vero spirito del Natale torna protagonista.

La magia del Natale vi aspetta… alla Casa di Babbo Natale!