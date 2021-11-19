PATERNO': TORNA LA GIUNTA CON UN NUOVO ASSESSORE E UN PEZZO MANCANTE

E’ stata ridisegnata la Giunta Comunale di Paternò, dopo che due giorni fa, il sindaco Nino Naso aveva licenziato tutti gli assessori.E come avevamo previsto e scritto, il tutto solo per l’avvicendame...

E’ stata ridisegnata la Giunta Comunale di Paternò, dopo che due giorni fa, il sindaco Nino Naso aveva licenziato tutti gli assessori.

E come avevamo previsto e scritto, il tutto solo per l’avvicendamento di qualcuno degli assessori. Sinceramente non capiamo il motivo di quanto accaduto, è un atto che rientra nella piena facoltà del sindaco, ma alla fine, tutto è andato come previsto o quasi.

Infatti, leggendo la delibera di nomina della nuova Giunta, notiamo due cose, la prima che l’ex assessore Salvatore Tomasello resta fuori, il suo posto viene preso da Salvatore Comis, a cui vengono attribuite le stesse deleghe che aveva Tomasello (Sport, Spettacolo, Polizia Municipale, Viabilità e Randagismo).

La seconda cosa che notiamo, è la mancanza nella determina del sindaco, della nomina dell’assessore Rosanna Natoli, che non viene al momento riconfermata.

In questo caso, notiamo pure che le deleghe che la Natoli aveva attribuite (Contenzioso, Partecipate, Affari Generali, Servizi Demografici ed Elettorali, Turismo e Cultura, non sono state redistribuite tra gli altri assessori, ma sono rimaste in sospeso come la sua nomina. Sarà un caso, oppure dobbiamo attenderci un nuovo assessore?

Lo sapremo prossimamente…