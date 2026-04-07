Paternò tra le più calde di Sicilia a Pasquetta: 23,3°C. Ma il record è di Caltagirone con 23,9°C

Pasquetta 2026 dal sapore quasi estivo anche a Paternò, dove la temperatura ha raggiunto i 23,3°C, piazzandosi tra le più alte registrate ieri in Sicilia.

Secondo i dati della rete SIAS, il primato regionale spetta a Caltagirone, che ha toccato i 23,9°C, risultando la città più calda dell’Isola. Subito dietro si posiziona Mineo, mentre Paternò conquista il terzo posto in questa speciale classifica del caldo.

Un risultato che conferma il quadro meteo di questa Pasquetta: cielo sereno, sole pieno e temperature ben oltre le medie stagionali, soprattutto nella Piana di Catania.

Il clima mite ha favorito gite fuori porta, picnic e passeggiate, con tantissime persone che hanno scelto proprio il territorio paternese per trascorrere la giornata.

Nel resto della Sicilia, i valori si sono mantenuti generalmente tra i 18°C e i 22°C, senza però raggiungere i picchi registrati tra Caltagirone, Mineo e Paternò.

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