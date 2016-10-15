A Paternò il tradizionale Torneo degli Ufficiali di Gara

Cogliendo il testimone ceduto dalle Marche, sarà la Delegazione Regionale Sicilia del CNA (Comitato Nazionale Arbitri) ad ospitare il Torneo degli Ufficiali di Gara 2016 che si terrà a Paternò sul dia...

Cogliendo il testimone ceduto dalle Marche, sarà la Delegazione Regionale Sicilia del CNA (Comitato Nazionale Arbitri) ad ospitare il Torneo degli Ufficiali di Gara 2016 che si terrà a Paternò sul diamante Warriors Field.

Anche quest'anno, quindi, si rinnova il consueto appuntamento nel quale gli Ufficiali di Gara appendono momentaneamente al chiodo divise e protezioni, per entrare in campo con mazze e guantoni da Baseball ed il 22 e 23 ottobre, arbitrati dai mister delle squadre regionali, ricopriranno il ruolo di giocatori.

Per volere della delegazione siciliana, il torneo sarà dedicato alla memoria del collega ed amico Francesco Fiorito venuto a mancare nel 2007 e che molti hanno avuto modo di apprezzare fuori e dentro i campi di gioco. Complice anche il clima mite della Sicilia e la buona adesione delle varie delegazioni regionali, si preannunciano due giornate di sana competizione sportiva intervallata da momenti di divertente condivisione.

Sul diamante di Paternò si daranno battaglia le squadre delle delegazioni Regionali di Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e Arbitri Baseball per ciechi(AIBXC).

Alla fine del Torneo verrà inoltre assegnato il premio "Goliardia" 2016 offerto dalla Toscana, intitolato al collega Gabriele Sacchi e, nel 2015, andato alla Liguria.