PATERNO’: TRAFFICO BLOCCATO IN VIA VITTORIO EMANUELE PER SOSTA SELVAGGIA E CAMIONISTA TESTARDO

Rischio rissa, stamattina intorno alle 10, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.

A scaldare gli animi la sosta selvaggia, e un camion, che immessosi nella via, forse per scaricare, ha bloccato il traffico perché ad un certo punto, non è riuscito più a svincolarsi. Lunghissime file con le macchine che arrivavano all’ingresso di Paternò e animi esagitati. Il culmine è giunto quando, il camionista, in un momento di nervosismo ha bloccato il mezzo, pretendendo che arrivasse la polizia municipale per multare tutte le auto in sosta.

Atteggiamento che ha provocato la reazione di alcuni automobilisti in fila, propensi a linciare il camionista. L’intervento della polizia municipale, che ha bloccato il traffico a monte, e il simultaneo spostamento di alcune vetture, hanno permesso al camion di svincolarsi, riportando la situazione alla normalità, prima che si degenerasse ulteriormente.